وكيل "تعليم الدقهلية" يتابع انتظام الدراسة في اليوم الأول

تابع أحمد والى، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، انتظام سير الدراسة داخل عدد من المدارس خلال أول ايام انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024 بالمدارس العاملة بنظام الفترة الواحدة بنطاق إدارة طلخا التعليمية.

رافق وكيل المديرية عماد الدومانى، مدير إدارة طلخا التعليمية حيث زارا مدرسة الشهيد طه رضا ابو المعاطي ومدرسة الإعدادية بنات التابعة لإدارة طلخا و ديوان الإدارة التعليمية.

وشهد والي تابور الصباح والإذاعة المدرسية بمدرسة الشهيد طه ابو المعاطى وهنأ الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بانطلاق الفصل الدراسى الثانى، مؤكدا لأبنائه الطلاب على ضرورة الجد والاجتهاد والالتزام بالحضور والانتظام فى المدرسة .

وتفقد وكيل المديرية الحصص الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، مشددا على تسجيل الغياب الإلكتروني من اول يوم وتسليم الكتب الدراسية للطلاب .

وأكد، وضع القوائم وجدول الحصص بكل فصل دراسي وتوزيع الاشراف المدرسى واختتم جولته بتفقد ديوان إدارة طلخا التعليمية وهنأ جميع العاملين بالإدارة بعودة الدراسة.

يذكر أن عدد طلاب المرحلة الابتدائية 396723 تلميذ وتلميذة، وعدد طلاب المرحلة الإعدادية 384077 طالبا وطالبة، وعدد طلاب المرحلة الثانوية 19402 طالب وطالبة، ومرحلة التعليم الفني 125185 طالب وطالبة، ليصل إجمالي عدد الطلاب الى مليون و25 ألف و 387 طالبة وطالبة بمختلف المراحل التعليمية بنطاق محافظة الدقهلية.

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