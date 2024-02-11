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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر في البدرشين

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تشكيل عصابى لممارسته نشاط إجرامى فى الإتجار بالأسلحة.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبرفقته 3 أشخاص مقيمون بالجيزة، وبحوزتهم "4 بنادق خرطوش- 3 طبنجات "من بينهم 2 طبنجة معدلة" - 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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