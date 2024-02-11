الصحة الفلسطينية؛ 14 مجزرة بغزة راح ضحيتها 112 شهيدا و173 مصابا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتكاب الاحتلال 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا و173 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، أكثر من 28176 شهيدا و67784 مصابا منذ 7 أكتوبر فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

وفي اليوم الـ 128 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفه على مناطق مُختلفة من القطاع، لا سيما وسطه وجنوبه؛ مما أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء.