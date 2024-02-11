نقل 8 مصابين في حادث بالشرقية إلى مستشفى الصالحية الجديدة

استقبل مستشفي الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، 8 من عمال اليومية بمزارع الصالحية مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور قسم الصالحية الجديدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام كوبرى أبو كبيش بالصالحية الجديدة مما أسفر عن انقلاب احدى السيارات المحملة بعدد من عمال اليومية ووقوع إصابات.

وتبين من الفحص وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية للعمل بمزارع مدينة الصالحية الجديدة مما أسفر عن إصابة 8 بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة وتم نقلهم من قبل بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وجاري العرض على النيابة العامة.