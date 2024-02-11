"سلامة الغذاء" تشدد الرقابة على الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال الأسبوع الأول من فبراير 2024، عددا من الحملات التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة و حفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، بشن 45 حملة تفتيشية موسعة على 350 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن مخللات منتهية الصلاحية، 550 كجم زبيب مغشوش ومدون عليه تاريخين انتاج أحدهما منتهي الصلاحية، 200 كجم منتجات غذائية مختلفة منتهية الصلاحية (شوكولاتة، شاي، قهوة، منتجات عطارة).

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 15 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 9 قرارت نيابة، وإعدام 100 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (معلبات، مقرمشات، مشروبات غازية، مخبوزات، منتجات ألبان).

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث ، تنوعت مابين محاضر ضبط وسحب عينات ونقص اشتراطات صحية لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 3 طن (لحوم، دواجن، منتجات ألبان) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 35 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، ميت أبو غالب، السرو، رأس البر، دمياط، كفر سعد) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 136 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (زبادي، حلويات، خل، مخلل عصائر، بسكويت، وغيرها من المواد الغذائية المختلفة)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالتفتيش على عدد 7 مطابخ تابعة لجمعيات أهلية بمركزي إطسا وطامية، للوقوف على جاهزية هذه المطابخ لإعداد وجبات مطهية خلال شهر رمضان المبارك 2024م – 1445هـ، لتقديم هذه الوجبات كدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالمحافظة، ومازال التنسيق مستمرًا للتفتيش على كافة المطابخ المستهدفة.

كما نفذ الفرع حملات تفتيشية على عدد 40 منشأة غذائية بمدينة الفيوم، مركز سنورس، مركز الفيوم ومركز يوسف الصديق، بعضها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين والتجارة الداخلية ولجنة السياحة بالمحافظة، وقد أسفرت الحملات عن إعدام 132 كجم مواد غذائية بعضها منتهية الصلاحية وبعضها تظهر عليها علامات فساد ظاهري، وتحرير 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص و 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

كما تم المرور على 4 منشآت سياحية على شاطئ بحيرة قارون وقرية تونس السياحية لتوعيتهم بمتطلبات سلامة الغذاء، وضرورة استيفاء هذه المتطلبات.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 24 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 102 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، ههيا، كفر صقر، فاقوس، أبو كبير، منيا القمح)، أسفرت عن ضبط وإعدام 207 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (ألبان، فول مدمس، مولتو، شوكولاتة، تونة، ورق عنب، خلطات توابل، وغيرها من المواد الغذائية).

كما تم إعادة المرور على 28 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت، وتم تحرير عدد 2 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء للمنشآت التي لم تستجب.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 12 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 59 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، السادات، تلا، بركة السبع،)، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية لعدد 348 صنف منتهي الصلاحية، (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل) ومنتجات غذائية أخرى، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 6 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة) حيث تم المرور على 36 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (حي شرق المنطورة، طلخا، السنبلاوين).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 685 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مخبوزات، مصنعات لحوم، صلصة، منتجات ألبان، مكرونة، جبن متنوعة) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 30 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 31 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 23 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المخالفات.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 7 حملات تفتيشية على عدد 20 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (سوهاج، المراغة، أخميم)، وتم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

كما قام الفرع بحملة مكبرة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين أسفرت عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وإعدام كمية من المواد الغذائية (لحوم مجمدة، مقرمشات، عصائر) وتحرير 2 محضر.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة بني سويف بشن حملات على 23 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (منتجات ألبان، حلويات، لحوم ومجمدات) وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية موسعة على 47 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام 200 كجم منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (ألبان، مخلل، شوكولاتة، كاتشب، مايونيز وغيرها من المواد الغذائية المختلفة)، كما تبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

أجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة 4 حملات تفتيشية بنطاق مراكز (إيتاي البارود، حوش عيسى، دمنهور، أبو حمص)، حيث تم المرور على 21 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مقرمشات، شوكولاتة)، كما تم أخذ تعهدات على بعض المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 20 حملة على 20 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (عبوات ألبان، شوكولاتة) وتم تحرير محاضر إعدام لجميع تلك المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم أخذ تعهدات على بعض المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.