إحالة 4 أشخاص إلى الجنح لاتهامهم بسرقة توك توك بالمرج

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة 4 أشخاص إلى محكمة الجنح لاتهامهم بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالإكراه بالمرج

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميليه والتحفظ على المضبوطات.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط 4 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالإكراه بالمرج.



تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 2 قطعة سلاح أبيض- هاتف محمول) وذلك حال قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من (سائق "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) كرهاً عنه حال تواجدهم بدائرة القسم ، وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بمحاولة سرقته وإحداث إصابته المنوه عنها .



بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.