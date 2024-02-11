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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة 4 أشخاص إلى الجنح لاتهامهم بسرقة توك توك بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق المختصة إحالة  4 أشخاص إلى محكمة الجنح لاتهامهم بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالإكراه بالمرج
وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميليه والتحفظ على المضبوطات.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط 4 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالإكراه بالمرج.


تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 2 قطعة سلاح أبيض- هاتف محمول) وذلك حال قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من (سائق "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) كرهاً عنه حال تواجدهم بدائرة القسم ، وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بمحاولة سرقته وإحداث إصابته المنوه عنها .
 

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

إرتكاب الواقعة 2 قطعة سلاح أبيض 4 أشخاص التحفظ على المضبوطات التحريات التكميلية إحالة 4اشخاص إلي محكمة الجنح