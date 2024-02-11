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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس المتهم بالتعدي على سيدة وتهشيم زجاج سيارتها بالمعادى

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهم بالتعدي على سيده 4 ايام على ذمة التحقيق. 
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للواقعة واستمعت النيابة الي المجني عليها أكدت تعدي المتهم عليها.
وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على المتهم بالتعدى على  سيدة  وتهشيم زجاج سيارتها بأحد شوارع المعادى.

تعود الواقعة عندما تابعت  أجهزة  الأمن ، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" بشأن مقطع فيديو تضمن تعدى قائد سيارة "ملاكى" على صاحبة الحساب بالسب والشتم وكسرزجاج سيارتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى وبصحبتها والدتها، وتحريرها محضر بالواقعة.

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