حبس المتهم بالتعدي على سيدة وتهشيم زجاج سيارتها بالمعادى

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهم بالتعدي على سيده 4 ايام على ذمة التحقيق.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للواقعة واستمعت النيابة الي المجني عليها أكدت تعدي المتهم عليها.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على المتهم بالتعدى على سيدة وتهشيم زجاج سيارتها بأحد شوارع المعادى.

تعود الواقعة عندما تابعت أجهزة الأمن ، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" بشأن مقطع فيديو تضمن تعدى قائد سيارة "ملاكى" على صاحبة الحساب بالسب والشتم وكسرزجاج سيارتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى وبصحبتها والدتها، وتحريرها محضر بالواقعة.