ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة شاب لاتهامه بقتل اخر في المرج

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر جهات التحقيق المختصة، إحالة شاب لاتهامه بقتل آخر إلى محكمة الجنايات 
وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم والتحريات التكميلية للمباحث، واستمعت الى عدد من شهود العيان حول الواقعة.

وصرحت بدفن جثة المجني عليه بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية.

نجح  رجال مباحث القاهرة في القبض على متهم بقتل شاب داخل شقة بالمرج حيث كشفت جهود المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة احد معارفه وتم ضبطه.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة شاب مدمن مخدرات داخل شقته بالطابق الأرضي في عقار بدائرة القسم.

‏على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتم العثور علي جثة القتيل وفي رقبته آثار ذبح.

قام رجال المباحث بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الجريمة كما تم تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم وتم تحديده وضبطه.

إرتكاب الواقعة إعداد تقرير الصفة التشريحية التحريات التكميلية الصحيفة الجنائية الصفة التشريحية العثور على جثة شاب