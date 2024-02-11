إحالة شاب لاتهامه بقتل اخر في المرج

قرر جهات التحقيق المختصة، إحالة شاب لاتهامه بقتل آخر إلى محكمة الجنايات

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم والتحريات التكميلية للمباحث، واستمعت الى عدد من شهود العيان حول الواقعة.

وصرحت بدفن جثة المجني عليه بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية.

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على متهم بقتل شاب داخل شقة بالمرج حيث كشفت جهود المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة احد معارفه وتم ضبطه.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة شاب مدمن مخدرات داخل شقته بالطابق الأرضي في عقار بدائرة القسم.

‏على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتم العثور علي جثة القتيل وفي رقبته آثار ذبح.

قام رجال المباحث بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الجريمة كما تم تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم وتم تحديده وضبطه.