أبلغ النجدة وتناول حبة الغلال السامة.. إصابة طالب بحالة إعياء في أكتوبر

أصيب طالب في بداية عقده الثالث بحالة إعياء نتيجة تناوله قرص حبة الغلال السامة وإقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من طالب يدعى "طارق" 22 سنة، يفيد بإقدامه على إنهاء حياته بتناول حبة الغلال السامة، ثم أغلق هاتفه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على المُبلِّغ مسجى على الأرض في حالة إعياء شديدة وجري نقله مصابا إلى المستشفى.

وبالتقابل مع شقيقه أفاد بأنه يعاني من أزمة نفسية وله تاريخ مع مرض الصرع، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.