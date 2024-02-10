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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

غدًا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية

أرشيفية
أرشيفية
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تستكمل غدًا الأحد محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية، حيث قام المتهم بتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وفيما يخص العقوبة القانونية فقد نصت  المادة 211 عقوبات أنه يُعاقب  بالسجن المشدد أو السجن، إذا قام الموظف أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر وذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

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