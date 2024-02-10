28 فبراير..انطلاق مؤتمر ومعرض كابلكس(CABLEXX) 2024 بالقاهرة



أعلنت شركة ROOT Technologies ، الشركة المنظمة لمؤتمر ومعرض كابلكس CABLEXX عن مواعيد الدورة القادمة لCABLEXX الحدث الأبرز والمخصص لحلول وتقنيات البنية التحتية المتقدمة سيعقد في الفترة من 28 إلى 29 فبراير 2024 في القاهرة ، مصر.

وقال المهندس أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لشركة ROOT Technologies "أن مصر تخطو كل عام خطوة للأمام في مجال تطوير البنية التحتية وإنشاء مدن ذكية مستدامة للأجيال القادمة. و مع حضور صانعي القرار رفيعي المستوى ، يعد CABLEXX حدثًا مهم جدا للالتقاء بقادة الصناعة العالميين والمشاركة في مشاريع البنية التحتية المتقدمة."

ويقدم مؤتمر ومعرض CABLEXX هذا العام كل ما وصلت إليه تكنولوجيا البنية التحتية المتقدمة، والتي سيطرحها كبار المستشاريين من خلال عقد جلسات يحضرها نخبة كبيرة من صانعي القرار في مصر والشرق الأوسط، وتعقد هذه الجلسات على هامش المعرض الذي سيقام لمدة يومين ويضم عدد كبير من أهم وأكبر الشركات الرائدة في صياغة المستقبل بلغة رقمية مواكبة لعصر التكولوجيا الهائل الذي نعيشه ولم يعد يقتصر استخدامه على فئة عمرية أو شريحة معينة بل أصبح أسلوب حياة بشكل عام.

يحظى CABLEXX هذا العام بعدد مشاركة من أهم وأكبر الشركات على سبيل المثال لا للحصر شركة R&M - ArcelorMittal UAS - OPTOKON