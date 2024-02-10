ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك بيرنلي

حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب أنفيلد في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الأول، وهدد مرمى إيفرتون في أكثر من مناسبة، حتي نجح ديوجو جوتا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 31 بعد ركنية رائعة من ترينت أليكسندر أرنولد.

لم يستسلم إيفرتون وشن هجوما على مرمى أليسون بيكر، وفي الثواني الأخيرة من الشوط، خطف تعادلا عن طريق دارا أوشي.

في الشوط الثاني، تقدم مجددا عن طريق لويس دياز في الدقيقة 52 وأضاف داروين نونيز الهدف الثالث في الدقيقة 79 ليقتل المباراة.

جاء تشكيل ليفربول أمام بيرنلي كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كليهير

خط الدفاع: كوانساه، روبرتسون، ألكسندر آرنولد، فيرجيل فان دايك

وسط الملعب: ماك آليستير، كورتيس جونز، واتارو إندو

خط الهجوم: داروين نونيز، ديوجو جوتا، لويس دياز

بهذا الفوز، استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر.