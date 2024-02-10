ترخيص 579 سيارة كهربائية في مصر خلال يناير 2024

كشف تقرير مؤسسة الأهرام، الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهر يناير 2024.

وحسب البيانات الرسمية، فبلغ عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهر يناير 579 مركبة من بينهم 544 سيارة ملاكى.

وتصدرت فولكس فاجن السيارات الأكثر ترخيصا بعدد 262 سيارة، 54 سيارة كهربائية تحمل علامة مرسيدس، و40 سيارة لـ BYD، وجاءت في المرتبة الرابعة BMW محققة 32 سيارة، وتسلا رخصت 23 سيارة كهربائية.

وبلغ عدد السيارات الملاكى الزيرو والتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 11384 سيارة ملاكي- زيادة عن شهر ديسمبر بنحو 683 سيارة- من بينها 402 سيارة موديل 2020 و216 سيارة موديل 2021 و605 سيارة موديل 2022 و2947 سيارات موديل 2023 و7214 موديل 2024.