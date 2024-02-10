قطر تدين التهديدات الإسرائيلية باقتحام رفح وتؤكد رفضها للتهجير القسري

أدانت دولة قطر بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، محذرة من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر.

ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت قطر رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، وشددت على موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتدعو وزارة الخارجية القطرية مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتؤكد دولة قطر رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، وتشدد على موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."

تُعدّ هذه الإدانة القطرية للتهديدات الإسرائيلية تعبيرًا عن موقف قطر الثابت من دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

تُسلّط الضوء على خطورة التهديدات الإسرائيلية على المدنيين في رفح، وتُطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين.

تُؤكّد على موقف قطر الثابت من رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وتُؤيد حقهم في العودة إلى ديارهم.

تُمثّل دعوة قطر لمجلس الأمن الدولي تحركًا دبلوماسيًا هامًا للضغط على إسرائيل لوقف تهديداتها ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي.

التحليل:

تأتي هذه الإدانة القطرية في سياق تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصةً بعد الحرب الأخيرة في قطاع غزة. وتُشير هذه الإدانة إلى أنّ قطر ستواصل لعب دور هام في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

تُمثّل هذه الإدانة القطرية للتهديدات الإسرائيلية موقفًا قويًا من قطر يدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وتُؤكّد على أنّ قطر ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة.