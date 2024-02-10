تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا بالدوري

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية تعديلا على موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ12 من دوري nile موسم 2023-2024 .

وأجرت لجنة المسابقات بالرابطة تعديلا على موعد انطلاق المباراة لتنطلق فى السابعة مساءً الخميس بدلا من الرابعة عصرا.

يذكر انه قد بدأ استئناف مباريات الدوري المصرى بعد فترة كبيرة من التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.