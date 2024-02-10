نهائي كأس آسيا.. المعز وعفيف على رأس تشكيل قطر أمام الأردن

أعلن بارتلومي ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة منتخب الأردن، اليوم السبت، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس آسيا 2023.

وجاء تشكيل قطر ضد الأردن كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: جاسم جابر - المهدى علي - لوكاس مينديز - طارق سلمان.

خط الوسط: محمد وعد - أحمد فتحي - حسن الهيدوس - يوسف عبد الرازق.

خط الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي.

وتأهل منتخب قطر إلى النهائي بعد الفوز على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما نجح منتخب الأردن في التأهل بعد الفوز على المنتخب الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة.