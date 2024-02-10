العراق والأمم المتحدة يؤكدان ضرورة العمل الجاد لإيقاف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، ضرورة تكثيف الجهود والعمل الجاد من أجل إيقاف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم السبت على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية في مقر الأمم المتحدة لرؤساء برلمانات دول العالم، المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية - نيويورك، حيث بحثا التخفيف من حدة التوترات وآثار الصراعات والنزاعات والحروب العسكرية، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا والموضوعات وبحث السبل الكفيلة لاستثمار فرص التعاون بين برلمانات دول العالم لتكريس أهداف الأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلم الدوليين.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على دعم ومساندة المساعي لتحقيق السلام والتنمية البشرية المستدامة، ومواجهة التحديات والتخفيف من حدة التوترات وآثار الصراعات والنزاعات والحروب العسكرية.