جامعة بنها الأهلية تكرم الفريق الفائز بالمركز الثاني في «هاكاثون» الحكومة الذكية

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة الفريق الفائز من طلاب الجامعة في فعاليات هاكاثون الحكومة الذكية والمتأهل إلى التصفيات النهائية في هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم.

وشارك فريق من جامعة بنها الأهلية بمسابقة هاكاثون الحكومة الذكية Smart Government Hackathon والذي نظمته جامعة بنها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمازون ويب سيرفيسز وبرعاية السويدي ديجيتال بمشاركة 35 فريق من 25 جامعة حكومية وأهلية وخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمد سعيد مدير برنامج كلية الهندسة.

وحصل فريق Alpha Robotics على المركز الثاني بمسار التواصل الذكي والإعلام الذكي، بمشروع ADHD friend وكانت فكره المشروع روبوت تفاعلي مع الأطفال لتقليل فرط الحركة وتشتت الانتباه لديهم.

من جانبهم قدم رئيس مجلس الأمناء والقائم بعمل رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين، مشيدين بمجهوداتهم وحسن تمثيلهم للجامعة، متمنين لهم بالمزيد من التقدم والتفوق وتحقيق إنجازات ونجاحات أخرى مستقبلية.

ويضم الفريق كل من كيرلس ماجد، ويوسف وليد، وبيير سمير، وكارين سامح ، والمهندسة دينا النجار، وتحت إشراف الدكتور محمد سعيد.