استشهاد 3 مسئولين حكوميين فلسطينيين إثر هجوم إسرائيلي على رفح

قصفت طائرات حربية إسرائيلية سيارة مدنية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح بغزة، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين.

وأسفر الهجوم عن استشهاد مدير مباحث رفح أحمد اليعقوبي، ونائبه أيمن الرنتيسي، وإبراهيم شتات رئيس قسم مباحث التموين.

كما ارتفعت حصيلة الشهداء في استهداف ثلاثة منازل في الصباح الباكر إلى 25 شهيدًا، بينهم أطفال، بالإضافة إلى عدد من المصابين.

قصفت طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة غنام في حي الجنينة شرق رفح، واستهدفت غارة إسرائيلية منزل الجرمي في منطقة ميراج، وآخر لعائلة الزرابي في حي النصر شمال شرق المدينة، وكانت جميعها تؤوي نازحين.