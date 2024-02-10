ضربة موجعة لتجار الكيف.. ضبط 10 أشخاص بحوزتهم 15 كيلو مواد مخدرة بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من إلقاء القبض على 10 تجار مخدرات في مناطق الخانكة والخصوص، خلال سلسلة من الحملات الأمنية، وعثر بحوزتهم على كميات من الحشيش والهيروين، تُقدَّر أوزانها بنحو 15 كيلوجراما من مخدرات مختلفة الأنواع، كما تم ضبط كميات من الأسلحة النارية والذخيرة بحوزتهم، وتم تحرير المحاضر اللازمة في هذا السياق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بتنفيذ حملات موسعة استهدفت عدة بؤر إجرامية تتعلق بتجارة المخدرات في مناطق الخانكة والخصوص، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 10 عاطلين منهم 8 في منطقة الخانكة بحوزتهم 14.5 كيلو مخدرات عبارة عن هيروين وأفيون وأيس و4 أسلحة نارية عبارة عن بندقيتين خرطوش وفرد وطبنجة وكمية من الذخيرة ومبالغ مالية ضخمة وسيارة وعدد 4 آلاف قرص مخدر.

كما جرى ضبط عاطلين بمنطقة الخصوص وكان بحوزتهما كيلو حشيش ومبالغ مالية.