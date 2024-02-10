تعليم البحيرة: انتظام الدراسة بأول أيام الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن عملية الدراسة ستسير بانتظام في جميع المدارس التي تعمل يوم السبت، وعددها 936 مدرسة توزعت على جميع الإدارات التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024.

وبدأت جميع المدارس اليوم الدراسي بتحية العلم وترديد النشيد الوطني، مع إلقاء كلمة في طابور الصباح للترحيب بالطلاب.

ومن المقرر أن تستكمل الدراسة غدًا الأحد لباقي الصفوف في جميع المراحل التعليمية.

وتستقبل مدارس المحافظة، التي يبلغ عددها 4224 مدرسة، أكثر من 1.7 مليون طالب وطالبة.

وشهدت الأيام الماضية عدة لقاءات واجتماعات ليوسف الديب مع مديري الإدارات التعليمية والمشرفين والموجهين، تم خلالها التأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية ومراجعة جميع الاستعدادات والالتزام بالقرارات والتوجيهات المنظمة. كما تم تشكيل غرف عمليات للتأكد من سير العملية التعليمية بانتظام.

وتم التأكيد أيضًا على أهمية النظافة في المدارس وتنفيذ جميع الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان سير العملية التعليمية بشكل جيد. كما تم التأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب.