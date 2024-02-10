بوروسيا دورتموند يقتحم المربع الذهبي بالدوري الألماني بفوز على فرايبورج

اقتحم فريق بوروسيا دورتموند، مساء الجمعة، المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الألماني، بالفوز على ضيفه فرايبورج بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة البوندسليجا.

انتهى الشوط الأول بتقدم بوروسيا دورتموند على فرايبورج بهدفين دون رد، أحرزهما دونيل مالين في الدقيقتين 16 و45+7.

وشهد شوط المباراة الأول، توقف اللعب لمدة 15 دقيقة، بسبب إلقاء المشجعين عملات معدنية وكرات تنس في أرض الملعب.

وجمع الموظفون العملات المعدنية وكرات التنس، التي ألقاها المشجعون على أرضية الميدان، بسبب رفضهم تدخل المستثمرين في الأندية.

وفي الشوط الثاني، عزز نيكلاس فولكروج فوز دورتموند بهدف ثالث في الدقيقة 87، ليفوز فريقه على فرايبورج بنتيجة 3-0.

وبتلك النتيجة، احتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع شتوتجارت صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 28 نقطة في المرتبة السابعة.