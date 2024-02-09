الأنبا باخوم يفتتح مبنى الأنشطة الرعوية بكنيسة المهاجرين

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ترأس اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين.

شارك في الصلاة الأب جورج سامي، راعي الكنيسة الجديد، والأب كيرلس نظيم، والأب جورج وديع الساليزياني، بالإضافة إلى الأب مينا مسعود، والشماس الإكليريكي منصور صموئيل.

خلال القداس الإلهي، قام المطران بتسليم الكنيسة إلى الأب جورج سامي، متمنيًا له خدمة مثمرة، خلال الفترة المقبلة، مقدمًا كلمات الشكر إلى الأب كيرلس، من أجل مجهوداته المبذولة بالكنيسة، خلال الفترة الماضية.

وفي كلمة العظة، تحدث الأنبا باخوم حول "الراعي الصالح"، قائلًا: يسوع هو الباب الذي ندخل من خلاله للآخرين، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى صوت الراعي الصالح، حتى ندخل، ونخرج من خلال باب يسوع.

وعقب الذبيحة الإلهية، افتتح صاحب النيافة مبنى الأنشطة الرعوية بالكنيسة، بمشاركة الآباء الكهنة، كما تضمن اليوم لقاءً تكوينيًا لجميع خدام الأنشطة الخدمية بالرعية.

كذلك، استئنفت كافة فعاليات أنشطة الكنيسة، كما شكر الأب كيرلس الأب جورج الساليزياني، والأب مينا مسعود، على مجهوداتهما في خدمة الكنيسة، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية.

وحضر الأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، للمشاركة في الاحتفال، وتقديم التهنئة، إلى الأب جورج، لبدء خدمته الجديدة بالرعية. واختتمت فعاليات اليوم بالسجود أمام القربان