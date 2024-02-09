البنتاجون يُعلن تدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق للحوثيين في اليمن

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن حصيلة الضربات الجوية التي استهدفت مواقع الحوثيين في اليمن، مؤكدةً تدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون، بات رايدر، خلال مؤتمر صحفي، أن الضربات، التي بدأت في يناير الماضي، استهدفت الحوثيين المدعومين من إيران، ونجحت في تدمير عدد هائل من الصواريخ ومنصات الإطلاق، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، ورادارات، ومناطق تخزين أسلحة.

وأشار رايدر إلى أن الضربات التي نُفذت في 3 فبراير الجاري، حققت نتائج مُبهرة، حيث تم تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بـ 35 هدفًا من أصل 36، شملت مخازن أسلحة، ورادارات، و3 مروحيات، ومراكز قيادة وسيطرة، وأنظمة صواريخ.

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن تعرض منطقتي الكثيب والجبانة في الحديدة لقصف أمريكي وبريطاني، بينما طال قصف آخر منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في الحديدة.

وتُعد هذه الضربات جزءًا من حملة عسكرية أوسع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد الحوثيين، تهدف إلى وقف هجماتهم على الأراضي السعودية والإماراتية، ومنعهم من استهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الحوثيين والتحالف الدولي، وسط تحذيرات من مخاطر تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.