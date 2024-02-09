الأمم المتحدة لا تريد أي تهجير قسري من رفح

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أنها لا تريد أي تهجير قسري جماعي للمدنيين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أعلنت إسرائيل عن خططها لتنفيذها بهدف القضاء على مقاتلي حركة حماس في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المدنيين في رفح بقطاع غزة بحاجة إلى الحماية، وأن الأمم المتحدة ترفض بشدة أي تهجير قسري جماعي، وفقا لـ "سكاي نيوز".

تأتي هذه التصريحات بعدما أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتحضير لإخلاء مدينة رفح المكتظة بحوالي مليون فلسطيني نازح، وبدء عملية عسكرية للقضاء على مقاتلي حماس.

من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة خطط رئيس الحكومة الإسرائيلية، معتبرةً إياها تهديدًا حقيقيًا ومقدمةً خطيرةً لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضافت الرئاسة أنه حان الوقت لمحاسبة الجميع وتحمل المسؤولية في مواجهة خطر وقوع نكبة جديدة قد تؤدي إلى اندلاع حروب لا تنتهي في المنطقة بأكملها.