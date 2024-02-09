رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على رفح

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني لتدخل دولي عاجل لمنع امتداد رقعة العدوان وجرائم الإبادة إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، المكتظة بالنازحين.

وحذر رئيس الوزراء من تهجير قسري ووقوع مجازر مروعة يذهب ضحيتها الآلاف، بالنظر لازدحام محافظة رفح بالنازحين، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

استمرار جرائم الاحتلال في غزة

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.