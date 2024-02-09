دراما رمضان.. خالد النبوى ونجله نور بالصور الدعائية لإمبراطورية ميم

ظهر الفنان خالد النبوى رفقة نجله الفنان نور النبوى، من خلال الصور الترويجية بالبوستر الدعائى لمسلسل امبراطوريه ميم، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

علق نور النبوي فى منشور له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" على الصورة قائلاً "إفتكروا الأسامي دي كويس عشان جوه الخناقة كل حاجه بتتنسي، مختار ومروان ابو المجد فى امبراطوريه ميم، رمضان ٢٠٢٤".

يختلف المسلسل عن الفيلم الذى قدمته الراحلة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية، حيث كان الفيلم لأم تتشابك فى تفاصيل الإختلافات مع أولادها، بينما يقدم المسلسل الفكرة عن طريق أب مع أبنائه.

المسلسل بطولة خالد النبوى، نور النبوى، هاجر السراج، مايان السيد، محمود حافظ، حلا شيحة، نورهان منصور، إيمان السيد، تأليف الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والإخراج محمد سلامة.

شارك الفنان خالد النبوى مع نجله الفنان نور النبوى من خلال مسلسل "راجعين يا هوى" والذى تم عرضه رمضان قبل الماضي، بطولة خالد النبوى، وفاء عامر، أنوشكا، طارق عبدالعزيز، نور النبوى، سلمي أبو ضيف، نور، والإخراج محمد سلامة.