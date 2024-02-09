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الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الدولار المزيف.. ضبط صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على المواطنين بالطالبية

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من القبض على صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على أحد المواطنين بدولارات مزيفة في منطقة الطالبية.

وفقًا للتحقيقات، فقد تم ضبط المتهمين بحوزتهما مبلغًا ماليًا كبيرًا من العملة المحلية المصرية وأوراق نقدية بلاستيكية بشكل الدولار، ما يشير إلى نشاطهما الاحتيالي.

وفي تفاصيل الواقعة تم القبض على "أحمد -س"، وهو مقاول، و"محمد -أ"، صاحب شركة، وبحوزتهما مبلغ مالي كبير وأوراق نقدية مزيفة. وبعد التحقيقات الأولية، تبين أنهما كانا يخططان للنصب على أحد الأشخاص الذين كانوا مقررًا لهم مقابلة.

وبناءً على ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

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