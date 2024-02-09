رغم تصدرها أسباب وفاة الأطفال .. نقص التمويل يعرقل جهود منع مخاطر الأسلحة النارية في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، يموت المزيد من الأطفال بسبب الأسلحة النارية من أي سبب آخر، ومع ذلك يتوفر تمويل محدود نسبياً لدراسة كيفية منع هذه المأساوية، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة Health Affairs، من عام 2008 إلى عام 2017، تمنح حوالي 12 مليون دولار سنويًا في منح البحوث الفدرالية لدراسة وفيات الأطفال بسبب الأسلحة النارية - حوالي 600 دولار لكل حياة تفقدها. بينما تلقت حوادث السيارات، السبب الرئيسي للوفيات بين الأطفال في ذلك الوقت، حوالي 26,000 دولار من التمويل لكل حالة وفاة، بينما وصل التمويل لدراسة السرطان الخبيث بين الأطفال، السبب الثالث الرئيسي للوفيات، إلى أكثر من 195,000 دولار لكل حالة وفاة.

وصلت وفيات الأطفال بسبب الأسلحة النارية في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في عام 2020، وتفوقت الأسلحة النارية على حوادث السيارات لتصبح السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال. توفي أكثر من 4,300 طفل ومراهق بسبب الأسلحة النارية في عام 2020، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة - وهو ارتفاع بنسبة 27% عن عام 2017، ورقم لا يزال يرتفع. ومع ذلك، لم تتبع الدولارات الفيدرالية نفس الوتيرة.

في عام 2020، وجه الكونغرس حوالي 25 مليون دولار لدراسة الأصابات بالأسلحة النارية كل عام، مُقسمة بالتساوي بين مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومعاهد الصحة الوطنية. حتى لو تم إنفاق كل هذه الدولارات على دراسات تركز على وفيات الأطفال بسبب الإصابات بالأسلحة النارية، فسيكون ذلك لا يزال أقل من 6,000 دولار لكل حالة وفاة.

يُعد إطلاق النار بالأسلحة النارية أحد أسباب الوفاة الرئيسية للأطفال في الولايات المتحدة. ومنذ حادثة مدرسة باركلاند في عام 2018، مرت أكثر من عقدين من الزمان منذ أن كرس الكونغرس تمويلًا فدراليًا للبحث في الوقاية من الإصابات بالأسلحة النارية. أدت أحكام تشريعية تم تنفيذها في عام 1996، تعرف بـ تعديل ديكي، إلى تحديد استخدام الأموال الفدرالية للترويج أو الترويج لمراقبة الأسلحة، ولكن كان لها تأثير مثلج على البحث في مجال الإصابات بالأسلحة النارية بشكل عام.

في مارس 2018، شمل الكونغرس تقريرًا عن تعديل ديكي في مشروع قانون الإنفاق، موضحًا أنه لا يمنع البحث في الأسباب الجذرية للعنف بالأسلحة النارية. لكن لم يكن حتى عام 2020 تضمن الميزانية فعليًا المال لهذا الغرض.

في الفترة القريبة الماضية، تظهر البيانات الجديدة أن الزيادة في التمويل الفيدرالي - كما قليلًا كان - يتماشى مع زيادة في جميع أنواع الأعمال المتعلقة بذلك، وتسهم التمويلات الفيدرالية في إزالة النمطية عن العمل في مجال معين، ويقول الخبراء إن الاستثمار الثابت ضروري لتحقيق تقدم ثابت.

ويقول الدكتور باتريك كارتر، أستاذ مشارك في جامعة ميشيغان والمدير المشارك لمعهد البحث في الوقاية من الإصابات بالأسلحة النارية: "إذا كان هناك تمويل مستمر، فإن هذا البحث سيواصل المضي قدمًا. سيستمر التمويل المستمر في دعم هذا العمل".