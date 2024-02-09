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الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

على الحجار يهدى أغانى ألبومه الجديد لروح شقيقة الراحل

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أهدى الفنان على الحجار أغانى ألبوم أبو الأحلام، لروح شقيقة الراحل أحمد الحجار، والذى رحل عن عالمنا منذ عامين.

ونشر الفنان على الحجار على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة له ولشقيقه أحمد الحجار وتنويه عن إقتراب طرح ألبوم أبو الأحلام.

وعلق الفنان على الحجار على المنشور "قبل وفاة أحمد الحجار أخويا الحبيب، كنا متفقين إنى أغنيله ألبوم كامل من ألحانه، لكن أحمد قابل ربنا وملحقش يسمع اغاني الألبوم، أنا بهدي روحه ألبوم أبو الأحلام".

ينتظر الفنان على الحجار طرح ألبوم أبو الأحلام، خلال الفترة المقبلة، وعلق الجمهور والمتابعين بالترحم على الراحل أحمد الحجار.

قدم الفنان أحمد الحجار العديد من الأعمال الغنائية من تلحين وغناء، وكان يشتهر بإستخدام آلة العود، والتى تميز وأبدع من خلالها بأفضل الألحان.

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IMG_20240209_165856
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