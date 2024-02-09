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الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. إقبال كبير للمواطنين على شواطئ بورسعيد في توديع إجازة نصف العام

اقبال المواطنين على
اقبال المواطنين على شواطئ بورسعيد
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شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اقبال كبير من المواطنين، بأخر جمعة في إجازة نصف العام قبل ساعات من بدء الفصل الدراسي الثاني.

 

إقبال المواطنين على شواطئ بورسعيد 

 

وقضى المواطنون أوقاتهم ما بين الجلوس على الشاطئ للاستمتاع بنسيم البحر، والتريض، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية، والتقاط الصور التذكارية، في ظل أجواء من البهجة والفرحة.

وتشهد محافظة بورسعيد اعتدال في درجات الحرارة وسماء صافية من الغيوم فضلا عن شمس ساطعة وأمواج بحر هادئة، مما شجع أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى القادمين إليها عبر الرحلات الداخلية من التوجه إلى الشاطئ.

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