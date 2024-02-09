بعد طرحه بدور العرض السينمائى.. بسنت شوقى بشخصية فريدة فى فيلم السيستم

تشارك الفنانة بسنت شوقى فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "السيستم"، والذى تم طرحه بدور العرض السينمائى خلال الساعات القليلة الماضية.

وشاركت الفنانة بسنت شوقى الجمهور بشخصية فريدة من خلال أحداث الفيلم، ووجهت إلى جمهور السوشيال ميديا سؤالًا "مين شاف الفيلم"، وذلك من خلال منشور على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الفنانة بسنت شوقى وجاءت التعليقات بالإشادة حول أدائها لشخصية فريدة من خلال أحداث الفيلم، وجاءت بعض التعليقات بنيتهم دخول الفيلم لاحقًا.

تدور أحداث الفيلم حول شاب لا يجيد التعامل مع النساء فى العلاقات العاطفية، فيضطر إلى صديقه الذي يمتلك الخبرة فى التعامل مع النساء ليساعده، فى تصاعد للأحداث بشكل اجتماعي تشويقي.

الفيلم بطولة طارق لطفى، أحمد الفيشاوي، محمد على رزق، بسنت شوقى، نسرين طافش، نهي عابدين، أحمد فهيم، راندا جبر، رانيا منصور، والإخراج أحمد البنداري.

شاركت الفنانة بسنت شوقى فى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، بسنت شوقى، داليا مصطفى، ميمي جمال، مراد مكرم، والإخراج خالد مرعى.