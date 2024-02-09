سفير مملكة البحرين ببلجيكا يجتمع مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

اجتمع السفير عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي، بمقر هيئة العمل الخارجي الأوروبي للاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مع لويجي دي مايو، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج.

وخلال الاجتماع، أشاد السفير بمستوى الشراكة والتعاون القائم بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، مستعرضًا مسار التقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين، وبحث سبل تنميتها وتطويرها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المتبادلة.

من جانبه، أعرب السيد لويجي دي مايو عن اعتزازه وتقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين بصفة خاصة ومنطقة الخليج بصفة عامة، مؤكدًا حرصه على مواصلة تكثيف التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بين الجانبين بما يخدم التطلعات والأهداف المشتركة.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.