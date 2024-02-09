سقوط عاملة لسرقتها مشغولات ذهبية وعاطلين بحوزتهما دراجة نارية مسروقة بالقاهرة

ألقت اجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاملة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل منزل بمنطقة مصر الجديدة كما تم ضبط عاطلين سرقوا دراجة نارية.

وكانت البداية عندما تم ضبط (عاملة - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامها بارتكاب سرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى) من داخل منزل سيدة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدةوبحوزتها جزء من المسروقات، وأضافت أنها قامت ببيع باقى المشغولات الذهبية لأحد أصحاب محلات الذهب "حسن النية" وتم ضبط باقى المشغولات الذهبية لديه.

كما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (فرد محلى- 2 سلاح أبيض - دراجة نارية) وبمواجهتهما اعترفا بأن الدراجة النارية من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "قطع الأسلاك" وحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع عن نشاطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.