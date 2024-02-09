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الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بعد تنفيذه 7 وقائع.. سقوط لص الأبواب الحديدية بالمنيرة الغربية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط حلواني "له معلومات جنائية مسجلة" لقيامه بسرقة الأبواب الحديدية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيا حلوانى "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع "سرقة الأبواب الحديدية" والإتجار فيها متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد 7 وقائع وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية عامل خردة "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه والمسروقات.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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