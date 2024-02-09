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الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. إصابة 5 مواطنين خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم الجمعة، باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق محافظة نابلس نتج عنها، إصابة خمس مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي.

كما أكدت مصادر محلية في البلدة، أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين، وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك خمس مصابين تم وصولهم إلى المستشفيات المجاورة للبلدة.

منذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأصيب مواطن فلسطيني جراء استهدافه من قبل زوارق الاحتلال الحربية في مدينة دير البلح.

فلسطين إصابة 5 مواطنين اشتباكات مع قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك