اجتماع الرياض يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين

أكد المشاركون في اجتماع الرياض، أمس الخميس، بخصوص الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، على ضرورة اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين ، كما أكدوا على رفضهم القاطع لعمليات التهجير القسري من قطاع غزة .

وشدد المجتمعون على أهمية رفع القيود التي تعرقل دخول المساعدات لقطاع غزة، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وشارك في الاجتماع الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتزداد كل يوم معاناة الشعب الفلسطيني وسط البرد القارص الذي يواجه بلا مأوى ولا طعام، وتتزايد الغارات الإسرائيلية في كل مكان تستهدف المدنيين الأبرياء، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويمارس الاحتلال كل أشكال الظلم على أهل غزة مستخدمًا جميع الآلات الحربية، مطاردين الشعب الفلسطيني في كل مكان داخل أراضيهم دون تفرقة بين رجل أو امرأة أو شيخ وحتى الأطفال لم يسلموا من عدوانهم.