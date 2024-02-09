اجتماع الرياض يؤكد أهمية رفع القيود المعرقلة لدخول المساعدات في غزة

بحث المشاركون في اجتماع الرياض، أمس الخميس، القضايا الهامة في المنطقة والتطورات التي تحدث كل يوم، وخاصة المستجدات في قطاع غزة، وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية رفع القيود التي تعرقل دخول المساعدات لقطاع غزة، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وشارك في الاجتماع الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتزداد كل يوم معاناة الشعب الفلسطيني وسط البرد القارص الذي يواجه بلا مأوى ولا طعام، وتتزايد الغارات الإسرائيلية في كل مكان تستهدف المدنيين الأبرياء، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويمارس الاحتلال كل أشكال الظلم على أهل غزة مستخدمًا جميع الآلات الحربية، مطاردين الشعب الفلسطيني في كل مكان داخل أراضيهم دون تفرقة بين رجل أو امرأة أو شيخ وحتى الأطفال لم يسلموا من عدوانهم.