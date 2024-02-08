النائب البطريركي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية يزور البابا تواضروس

قام الأنبا مار تيموثاوس متى الخوري مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس ، في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية، العباسية- القاهرة.

رافق نيافته خلال الزيارة قدس الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، والأب القس بطرس كولجه أحد كهنة أبرشيتنا السريانية في اسطنبول- تركيا، ومجموعة من ممثلي مجلس وخدام الكنيسة.

ورحب قداسته بنيافته والوفد المرافق له بحفاوة عظيمة، واطمأن منه على صحة قداسة سيدنا البطريرك، وأحوال الكنيسة في سورية والهند وتركيا ودول المهجر، مؤكداً عمق المحبة التي تربط الكنيستين الشقيقتين والتعاون الكبير بينهما في الخارج، لإيصال رائحة المسيح الزكية لكل المسكونة.

وخلال كلمة قداسته قال: "نسعد بزيارتكم لنا في هذا اليوم المبارك، ونصلي من أجل سلام اتحاد كنيستنا المقدسة الجامعة، ونفرح كثيراً بعادتكم السنوية بإقامة القداس المشترك الذي سيكون يوم السبت القادم في كنيسة السريان الأرثوذكس في غمرة، مع كنائسنا الأرثوذكسية الشرقية المقدسة الواحدة في الإيمان، ونصلي لأجل سلام العالم خصوصاً في سورية ومصر ولبنان والعراق والسودان ودول المنطقة، ونرفع أيادينا أيضاً بالدعاء من أجل أخينا الحبيب قداسة البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، ولكي يُنجِح الله زيارته إلى الهند ومساعيه المباركة لحفظ وحدة وسلام الكنيسة.

ومن جانبه أعرب نيافته عن سروره الغامر لزيارة ملاك الإسكندرية، وشدد خلال كلمته على اطمئنانه على كنيستنا السريانية في القاهرة تحت كنف قداسته، وذكر أنه يتابع العظة الأسبوعية لقداسته بشكل دائم لكي يستفيد مع كهنة الأبرشية من تعليم قداسته المستقيم والنقي.

وفي الختام شكر نيافته قداسته على حسن استقباله وترحابه الحار، وتم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.