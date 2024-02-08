رئيس مسابقة ملكة جمال العرب : نأمل في اختيار فتاة عربية مثالية

انطلقت فاعليات المؤتمر الصحفي لمسابقة ملكة جمال العرب وأوروبا بالقاهرة اليوم بعد وصول 14 ملكة يمثلن 14 دولة عربية و6 ملكات من أوروبا للتتويج بمصر في معسكر تدريبي مغلق وذلك برئاسة الدكتورة حنان نصر ونائب رئيس المسابقة سعاد السعدي والنائب الإعلامية حنان حسين.





من جانبها قالت حنان نصر أن المسابقة تحمل لواء اختيار فتاة عربية مثالية تعيش في أجواء عربيه تحافظ على شرقيتها وعاداتها وتقاليدها لا تخرج عنها.



وعن فعاليات المسابقة أضافت هناك برنامج سياحي لزيارة الأهرامات والمتحف وأيضًا سيقام مسابقة الطبخ العالمية ، والشيف هالة فهمي ستكون عضو تحكيم مسابقة الطبخ بجانب الشيف الجزائرية زهيدة بوبراطي سفيرة الحلويات بالجزائر وأيضًا تقام مسابقات رياضية وخيول



وأوضحت أن ياسمين محمود ملكة جمال العرب للإنسانية هي من ستتوج الملكات على أرض مصر



المشاركات ريهام الخطيب من مصر، ومن الجزائر أمل ماريه بودوايه بالإضافة إلى مهرة فرجاني ليبيا وخلود القاسمي من تونس ودعاء عاطف لبنان، آية النعيمي من العراق، فادية شادي فلسطين وسارة ياسر من الأردن وسامية العطوش من المغرب، وراما شدوح من سوريا وهنادي فضل الله سودان وهبة الله الكعيني.



ومن أوروبا تشارك من تركيا مريم زعيتر لبنانية، وبشرى دحلب من الجزائر، ومن فرنسا الجزائرية ايميليا بوجورا والتونسية أمنة بنت كمال ومن بلجيكا المغربية شيما حانونتي وإكرام شرجي.