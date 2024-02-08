مصطفى غنايم يشارك بمؤتمر "أدب الطفل " باتحاد الكتاب

اقامت شعبة الطفل باتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب عبده الزراع اليوم الخميس مؤتمر أدب الطفل واستشراف المستقبل وترأس الكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم جلسة بعنوان (التقنيات الحديثة فى فنون الطفل) شارك فيها كل: الكاتب العراقى علاء الجابر بورقة بحثية عنوانها (التقنيات الحديثة فى مسرح الطفل) كما شاركت د.بخيتة حامد بورقة بحثية بعنوان(أدب الأطفال فى ظل الثقافة التكنولوجية الحديثة.. الواقع والآفاق) فيما شارك د. محمد جمال الدين بورقة بعنوان (توظيف تقنيات الفن الحركى فى تقديم نصوص مسرح الطفل المعاصر.



انتهت الورشة بعدد من التوصيات منها: ضرورة مراعاة الكتاب الخروج من السرد واقتران

النص المقدم للطفل بالمشاهد الحركية والاستفادة بالوسائط التكنولوجية الحديثة فى تقديم ادب تفاعلى رقمى يستعين المؤثرات الصوتية والضوئية وخلافة بما يجذب الطفل ويحقق له الانبهار والمتعة والفائدة.

ضرورة إنشاء مسارح حديثة للطفل مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة بما يتواءم مع تقديم النصوص المسرحية بالصورة الحديثة التى تيسر تقديم النصوص الآليات التفاعلية التى تجذب الطفل وتبهره.

ضرورة الاهتمام بالمسرح المدرسى والأنشطة التى تصقل مواهب الأطفال فى التأليف والرسم والتمثيل والغناء والإلقاء.

جدير بالذكر أن شعبة أدب الطفل باتحاد كتاب مصر تضم الشاعر والكاتب عبده الزراع رئيسًا للشعبة، والكاتب منتصر ثابت، والكاتبة صفاء عبد المنعم، والكاتب والناقد مصطفى غنايم، والكاتبة هويدا زكريا.

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