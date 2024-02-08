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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على عاطل بحوزته هيروين وحشيش بالدقي

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الدقي.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام "علي ك" 44 سنة، عاطل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 كيس لجوهر مخدر الآيس، كيس لجوهر مخدر الهيروين، 3 قطع حشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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