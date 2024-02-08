المعمل الكيميائي يفحص كمية هيروين مخدر ضبطت بحوزة عاطل بالخانكة

تباشر النيابة العامة بالخانكة التحقيق حول ضبط عاطل بحوزته كمية من الهيروين المخدر.

وامرت النيابة العامة بالتحفظ على المواد المخدرة وإرسال عينة للمعمل الكيميائي لفحصها.



كانت قد وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أحمد عبدالجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات واعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاونو رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4,500 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" – ميزان حساس).

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.