غدا.. المعرض الافتتاحي لـ “نوكس آرت جاليري” بمشاركة ١٨ فنانا تشكيليا

ينظم جاليري قرطبة المعرض الأول الذي سيقام في “نوكس آرت جاليري” أحدث مساحة فنية لدعم الفنون البصرية، والتي ستفتتح غدا الجمعة الموافق 9 فبراير 2024.

ويضم المعرض لوحات ل ١٨ فنانا تشكيليا يمثلون نخبة مختارة من الفنانين الذين يعبرون عن أجيال، واتجاهات، ومدارس فنية مختلفة، وهم الفنانين (مصطفى رحمة، وجيه يسي، عبد الوهاب عبد المحسن، ناجي فريد، تيسير حامد، بيريت بطرس غالي، إسلام الريحاني، عمر عبد الظاهر، سامح إسماعيل، مروة يوسف، أمينة سالم، خالد سرور، أحمد عبد التواب، تامر رجب، أنس الألوسي، علاء أبو الحمد، رندة فخري، وأسماء خوري)



يذكر أن (نوكس آرت جاليري) هي عبارة عن قاعة على مساحة واسعة مخصصة لعرض اللوحات الفنية وتقع بالدور الأول من (ذا نوكس مول)

وتقوم فكرته على التعاون والتنسيق بين الجاليريهات المختلفة في مصر والعالم العربي، حيث يقوم كل جاليري بتنظيم معرض لمجموعة فنانين لمدة محددة، وبمجرد انتهاء تلك المدة يتولى جاليري آخر التنظيم، وهكذا لتصبح هذه المساحة داعمة لكل الفنانين التشكيلين مما يصب في مصلحة الحركة التشكيلية، ويضيف الى حياتنا الثقافية.

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‎ويعتبر المعرض الافتتاحي الذي ينظمه جاليري قرطبة ما هو إلا بداية لانطلاق فاعليات ومعارض فنية وثقافية، بالإضافة إلى العديد من الفاعليات الأخرى التي سيعلن عنها في حينها..