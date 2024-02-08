البيت الأبيض: بايدن يستقبل العاهل الأردني في هذا الموعد

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين المقبل، وفقًا لما ذكرته قناة الحرة الأمريكية دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، أوضح الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني سيلتقي في العاصمة واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإضافة إلى أركان الإدارة الأمريكية وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس.

وفي سياق متصل، بدأ الملك عبد الله الثاني اليوم جولة خارجية تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا، بهدف حشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكاف. وأكد الملك أهمية إيجاد حل سياسي شامل ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.