لبنان يؤكد على ضرورة تعزيز الجيش عددًا وعدة

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، تمسك لبنان بالالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الجيش اللبناني بشكل فعّال من حيث زيادة عدده وتحسين قدراته، وتعاونه المستمر مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال بري اليوم وفدًا فرنسيًا، ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الفرنسية، السيد فريدريك موندوليني، والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع الفرنسية، السيدة أليس ريفو، ونائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، السيد إيمانويل سوكه، بالإضافة إلى عدد من المستشارين في الوزارتين الفرنسيتين، بحضور السفير الفرنسي في لبنان، السيد هيرفيه ماجرو.

كما شارك في اللقاء مستشار رئيس مجلس النواب، الدكتور محمود بري.

وتناول اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، خاصةً في ضوء استمرار إسرائيل في عدوانها على لبنان وقطاع غزة.