نجم ليفربول الواعد ينافس على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر يناير الماضي.

وأعلنت الرابطة عن 6 لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء على رأسهم الواعد كونور برادلي ظهير أيمن فريق ليفربول.

وضمت القائمة بجانب برادلي، زميله البرتغالي دييجو جوتا، والبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، والبرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهامهوتسبير، وجابرييل مجاليس مدافع أرسنال، بالإضافة إلى إليجاه أديبايو لاعب لوتون تاون.

وخاض برادلي مباراتين مع ليفربول خلال شهر يناير الماضي، سجل خلالهما هدفًا وصنع 3 آخرين، ليضع صاحب الـ20 عامًا نفسه ضمن قائمة المرشحين الستة لجائزة لاعب الشهر.

ولعب جوتا 3 مباريات مع ليفربول، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين، ليسهم في فوز الريدز في المباريات الثلاثة التي خاضها الفريق في شهر يناير 2024.

أما دي بروين العائد من الإصابة منذ فترة طويلة، خاض مباراتين مع مانشستر سيتي، وأحرز هدفًا وصنع آخر.

وسجل البرازيلي ريتشارليسون هدفين مع توتنهام أمام برينتفورد ومانشستر يونايتد، أسهم في فوز الفريق اللندني في المباراة الأولى، والتعادل في الثانية.

بينما تألق المدافع جابرييل مجاليس مع أرسنال في الشهر الماضي، حيث سجل هدفين في فوز الجانرز على كريستال بالاس.

فيما أحرز إيليا أدييابو 3 أهداف (هاتريك) في الانتصار الأكبر في تاريخ لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بنتيحة 4-0 على برايتون.