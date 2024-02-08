التحقيق مع 3 لصوص سرقوا ورشة أحذية بالموسكي

تباشر النيابة العامة التحقيقات، مع عاطلين وتاجر، لسرقتهم أجهزة من داخل ورشة أحذية بمنطقة الموسكي.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن تمكن قوة أمنية في ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة (بعض الأجهزة) من داخل ورشة أحذية كائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما، اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل"، كما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة أخرى بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما (عاطل – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.