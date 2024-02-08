وكيل تعليم الغربية يتابع فعاليات "الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل"

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، بمتابعة فعاليات البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل" بحضور عينة ممتازة ومشرفة من طالبات التعليم الفني. ويهدف التدريب إلى عمل اختبار قبلي والتعريف بالبرنامج والوقوف على أساسيات التدريب وأهم عناصره والتي تتمركز بشكل عام حول ثلاث محاور نظرية وأخرى عملية، والمحاور النظرية تتضمن، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم، أما المحور الثاني، ويتناول التعرف على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، ومزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي، ويتناول المحور الثالث أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الثلاث محاور العملية مفهوم الروبوت، ووظيفته وانواعه ومكوناته، وأنواع بوردات اردينو ومجموعة من الاكواد البرمجية، والمتغيرات وانواعها وعبارات التحكم وانواعها وعبارات اتخاذ القرار وانواعها.

وتم التدريب بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، تحت إشراف الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية وبالتعاون مع وحدة الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني برعاية المؤسسة المصرية للتنمية والجودة، وأحمد فايد، مدير مركز التطوير التكنولوجي.