آينتراخت فرانكفورت يكشف عن مصير مرموش

كشف نادى آينتراخت فرانكفورت الألمانى، موقفه من الاستغناء عن المصرى عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، بعد العروض التى قدمت له فى الفترة الأخيرة من الدورى الإنجليزى.

ففى حديث تلفزيون أكد تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، أن الفريق لن يفرط فى عمر مرموش، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد هاردونج: "لا نريد بيع مرموش الصيف المقبل، فهو يؤدي بشكل جيد ولديه شخصية متميزة ولاعب كرة قدم عظيم، لذلك نريد الاحتفاظ به معنا".

وتطرق فى حديثه إلى العروض التى تلقاها من توتنهام وآرسنال قائلا: "لا توجد عروض رسمية للاعب في الوقت الحالي ونعرف أنه جذب أنظار العديد من الأندية بعد تألقه معنا وتسجيل الأهداف".

وعن غيابه فى الفترة السابقة عن الفريق، أثناء مشاركته فى أمم إفريقيا، قال: "آينتراخت فرانكفورت تأثر بغياب مرموش خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، فهو لاعب مهم في صفوف الفريق".

وذكر: "مرموش أصيب بعدوى خطيرة عقب أمم أفريقيا لذلك لم يتمكن من السفر مباشرة، لكنه تعافى وعاد للتدريبات معنا".

وتحدث عن مستوى مرموش مع منتخب مصر، قال: "المنتخب المصري لم يحقق النتائج المرجوة خلال البطولة، وعمر مرموش كان جزءًا من الفريق وكان يمكن أن يؤدي بشكل أفضل، خاصة أنه ظهر معنا في النصف الأول من الموسم بشكل مميز".